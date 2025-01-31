Беспилотные бомбардировщики. Новые дроны ВСУ могут нести авиабомбы на 2 000 км. Фото
Новые украинские БПлА могут нести авиабомбы массой 250 килограмм на расстояние до двух тысячи километров.
Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ (СБС)на своей странице в Фейсбуке.
Командование заявляет, что подобные вооружения – это не дроны-камикадзе: у них есть возможность возвращения и повторного использования.
В сообщении ведомства говорится, что первые образцы этих БПлА уже используются для ударов по российской территории.
Где и когда именно было использовано это оружие не уточняется.
Напомним, основатель компании по производству средств радиоэлектронной борьбы "Аура" Алексей Полончук предложил собирать дроны на уроках труда в школах, так как по военным заводам россияне могут наносить ракетные удары.
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