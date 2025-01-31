Новые украинские БПлА могут нести авиабомбы массой 250 килограмм на расстояние до двух тысячи километров.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ (СБС)на своей странице в Фейсбуке.

Командование заявляет, что подобные вооружения – это не дроны-камикадзе: у них есть возможность возвращения и повторного использования.

В сообщении ведомства говорится, что первые образцы этих БПлА уже используются для ударов по российской территории.

Где и когда именно было использовано это оружие не уточняется.

Напомним, основатель компании по производству средств радиоэлектронной борьбы "Аура" Алексей Полончук предложил собирать дроны на уроках труда в школах, так как по военным заводам россияне могут наносить ракетные удары.

Война в Украине продолжается 1073-й день. Последние новостями с главными событиями 31 января 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска РФ продвинулись в южной части Часова Яра Донецкой области. Неприятелю также удалось приблизиться к трассы Запорожье – Курахово и на нескольких участках южнее Покровска, свидетельствует карта Deep State. Жителей юго-восточной части Днепропетровской области призывают эвакуироваться из-за приближения линии фронта.

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