Основатель компании по производству средств радиоэлектронной борьбы "Аура" Алексей Полончук предложил, чтоб в Украине дети собирали беспилотники в школах, потому что по крупным предприятиям могут прилететь российские ракеты.

Об этом он заявил в интервью Ютуб-каналу Dignitas.

"Производства нужно разбросать по всей стране, прятать в подвальчиках - и таким образом масштабировать. Собирать FPV-дроны утвержденной конструкции на уроках труда в школах. Вся стран собирает то, что точно работает, что утверждено. Это и есть масштабирование, когда каждый гараж, который собирает дроны, присоединяется к единому процессу, а не то, что ты построил цех, где одновременно изготавливают 60 дронов. Ну, туда и прилетит быстро", - объяснил Алексей Полончук.

Ранее во львовской школе №30 учитель оскорблял учеников, желая им попасть на фронт и "сдохнуть".

Также мы рассказывали, что в украинских школах подростки стали подражать действиям военкомов на улицах. Так, в одном из учебных заведений столицы на перемене дети играли в ТЦК и выполняли захват рукой шеи.