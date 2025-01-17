В украинских школах подростки подражают действиям военкомов на улицах.

Об этом говорится в сообщении учителя одной из столичных школ, которое публикуют местные телеграм-каналы.

"Уважаемые родители! Поговорите с детьми о последствиях опасных игр. Сегодня на перемене дети играли в игру ТЦК и выполняли захват рукой шеи, чуть не сломали нос", – написал педагог в группе родителей одного из классов.

Ранее мы публиковали видео, как украинские подростки создали культ убийцы Ирины Фарион в TikTok.

Война в Украине продолжается 1059-й день. Последние новости с главными событиями 17 января 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, россияне снова продвинулись в районе села Котлино к западу от Покровска. ВСУ вернули свои позиции в районе деревни Успеновки. Армия РФ захватила Нескучное под Великой Новосёлкой. Военные сообщают, что в Торецке россияне начали штурм шахты "Торецкая" и продвинулись в северо-западной части города.

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