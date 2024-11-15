В одной из спецшкол Тернопольской области 8-летнего ребенка подвергли сексуальному насилию, а других детей "успокаивали" с помощью психотропных препаратов.

Об этом сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Ранее прокуратура уже сообщала об открытии уголовного дела по этому поводу. У омбудсмена рассказали другие подробности содержания детей в интернате для детей с особыми потребностями.

"Установлены два случая сексуального насилия между детьми. Самой младшей жертве 8 лет", - сообщила юрист Ирина Мирошниченко, которая проводила проверку.

Также, по ее словам, некоторых детей "за плохое поведение" отправляли в местную психиатрическую лечебницу, где без показания врачей кололи сильнодействующими успокоительными, после которых они становились "как овощи".

"Лекарства, в том числе психотропы и успокаивающие, выдаются детям без назначения врачей, контроля и без подтверждения диагноза", - также заявил Лубинец.

Кроме того проверяющие заявили о плохих условиях содержания детей - горячую воду дают дважды в неделю по два часа, кормят бутербродами с горячей водой, везде царит антисанитария.

Мебель в комнатах сломана, в игровой практически нет никаких игрушек. При этом в одном из помещений обнаружили следы "пирушки" с алкоголем для работников интерната.

Ранее омбудсмен сообщал, что во Львовской области директор учебно-реабилитационного центра осуществлял действия сексуального характера в отношении девушек-воспитанниц заведения.