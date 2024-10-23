Подозреваемым в изнасиловании 14-летней девочки на Закарпатье отказали в мобилизации.

Об этом заявило Министерство обороны Украины.

"Несмотря на их обращение в Обуховский ТЦК и СП для прохождения военной службы по контракту, им было отказано из-за наличия информации об их возможной причастности к уголовному правонарушению", - сообщили в ведомстве.

Для расследования обстоятельств этого дела министерство направило инспекцию в этот ТЦК.

Напомним, вчера стало известно, что двое обвиняемых по резонансному делу об изнасиловании 2021 года пытаются избежать ответственности, мобилизовавшись в ВСУ. Их защита подала ходатайство о переносе очередного судебного разбирательства из-за мобилизации, предоставив копии повесток.

Как мы писали, в прошлом году суд признал виновными насильников и назначил им наказание в виде пяти лет заключения. Однако из-за их возраста освободил подростков от отбывания наказания, назначив испытательный срок на два года. Мы рассказывали все подробности истории с надругательством в отдельном материале.

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