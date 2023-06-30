В Броварах 46-летний мужчина совершил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего на территории оздоровительно-реабилитационного центра.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в телеграм-канале.

Полиция Киевской области установила, что подросток из-за определенных пороков со здоровьем долгое время посещал процедуру массажа. Во время очередного сеанса, на который несовершеннолетний пришел сам, злоумышленник и надругался над ним.

Насильник воспользовался беспомощным состоянием ребенка и в целях удовлетворения своей половой страсти совершил действия сексуального характера.

Преступник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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