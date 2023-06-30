В Киеве задержали 35-летнего мужчину, который выманивал у несовершеннолетних девочек их обнаженные фото. От его действий пострадали более 200 девочек в возрасте от 10 до 17 лет - как из Украины, так и из-за границы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В дальнейшем порнографию он продавал за границу, на чем заработал миллион.

Мужчина находил девушек в социальных сетях и, выдавая себя за их сверстников, общался с ними на сексуальные темы, отправлял свои обнаженные фотографии и выманивал их снимки в ответ - обманом, подкупом, шантажом и даже угрозами убийства или изнасилования.

Иногда он следил за девочками по дороге из школы домой.

Некоторые пострадавшие признались, что пытались совершить самоубийство, не выдерживав психологического давления.

У него дома было изъято более 4 терабайтов детского порно.

Мужчине грозит до 15 лет заключения.

Как мы писали, в Винницкой области мужчина более 10 лет развращал детей из собственного "арт-клуба".

Напомним, что в Киеве полиция трижды закупила на OnlyFans голые фото блогерши, а затем обвинила ее в создании порнографии.