В Тернопольской области насиловали детей из интерната. Это выявили во время визита представителя детского омбудсмена.

О ситуации сообщается в Фейсбуке Офиса генерального прокурора.

"По результатам мониторингового визита представителя уполномоченного по правам ребенка в одну из специальных школ в Тернопольской области выявлены факты нарушения прав детей, в том числе совершение насильственных действий в отношении воспитанников специального учебного заведения. По этим фактам ювенальные прокуроры Тернопольской областной прокуратуры начали уголовные производства по ст. 137, ст. 151, ст. 153, ст. 364 УК Украины (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, незаконное помещение здорового человека в психиатрическое учреждение, сексуальное насилие, злоупотребление служебным положением). Досудебное расследование поручено следственному отделу полиции в одном из районов области", - сказано в публикации.

Кого именно подозревают в изнасилованиях несовершеннолетних, не упоминается.

Ранее омбудсмен сообщал, что во Львовской области директор учебно-реабилитационного центра осуществлял действия сексуального характера в отношении девушек-воспитанниц заведения, публично унижал их, а также угрожал им избиением и помещением в психбольницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня. В течение года дети и другие лица обращались с заявлениями в Нацполицию, местную службу по делам детей и департамент образования, однако на их жалобы никак не реагировали.

Также мы сообщали о жутком случае в Харьковской области, где юноша избил кирпичом, изнасиловал и поджёг девочку, в результате чего она умерла через несколько дней.