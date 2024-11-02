Во Львове пьяный военный сильно избил и изнасиловал знакомого в гостинице. Потерпевший скончался в реанимации от полученных травм.

Согласно материалам дела, обнародованным в судебном реестре, событие произошло ночью 6 сентября 2024 года в одном из двухзвёздочных отелей Львова.

Военный находился в состоянии алкогольного опьянения и во время внезапного конфликта в своем номере сильно избил своего знакомого. Правоохранители также выяснили, что кроме избиения, обвиняемый металлической палкой изнасиловал мужчину. Потерпевший попал в реанимацию в тяжелом состоянии и впоследствии скончался от травм.

Издание Захид.net пишет, что мужчина проходил военную службу в ВСУ и вернулся с учений в Британии и по дороге остановился во Львове. Он просил суд не наказывать его, потому что якобы планировал вернуться в армию.

Возбуждено два уголовных дела. Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Харьковской области 17-летний юноша избил кирпичом, изнасиловал и поджег 15-летнюю девочку.