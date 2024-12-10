Украинским школам хотят дать право оставлять учащихся на второй год обучения в том же классе.

С такой инициативой выступила образовательный омбудсмен Надежда Лещик во время встречи с министром образования Оксеном Лисовым.

По ее словам, учащихся следует оставлять на второй год при наличии одного из условий: наличия начального уровня учебных достижений ребенка, длительного пропуска уроков или отсутствия в течение одного учебного семестра.

Образовательный омбудсмен предлагает в таком случае оставлять детей на повторный курс по решению педагогического совета, то есть без согласия родителей.

Напомним, ранее в Минобразования заявили, что из-за войны уровень знаний украинских подростков отстает минимум на два года от необходимых показателей. Это показали результаты проведения PISA-2022 - теста в рамках международной программы по оценке образовательных достижений учащихся.

Также мы писали, что на Закарпатье за прогулы, вредные привычки и хулиганство школьников будут штрафовать их родителей. На первый раз будет предупреждение или штраф 850 – 1700 грн., а если в течение года повторится то же самое, то штраф будет от 1700 до 5100 грн.