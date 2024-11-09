В Закарпатской области будут штрафовать родителей учеников за прогулы в школах.

Об этом говорится на сайте Раховского городского совета.

Также они будут нести ответственность не только за пропуски занятий, но и за курение, употребление алкоголя, мелкое воровство, хулиганство и другие нарушения.

За такие поступки несовершеннолетних родители будут привлекаться к ответственности по частям 1-4 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На первый раз будет предупреждение или штраф 850 – 1700 грн., а если в течение года повторится то же самое, то штраф будет от 1700 до 5100 грн.

Такое же наказание будет применяться к родителям, чьи дети от 14 до 16 лет совершают преступления или другие административные правонарушения.

Кроме того, постановлением Кабмина утвержден Порядок ведения учета детей школьного возраста и учащихся. Так, если ученик, не достигший совершеннолетия, отсутствует на учебных занятиях в течение 10 рабочих дней подряд без уважительной причины, учебное заведение должно уведомить соответствующий орган Нацполиции и службу по делам детей для принятия мер по защите прав ребенка на получение образования.

Напомним, из-за войны украинские школьники отстают в знаниях на два года.

Ранее сообщалось, что в Европе все чаще запрещают школьникам пользоваться мобильными телефонами.