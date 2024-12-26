Во Львове началось расследование инцидента в школе №30, где учитель оскорблял учеников, желая им попасть на фронт и "сдохнуть".

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик сообщила, что обратилась в полицию по этому делу, а местное управление образования создало комиссию по расследованию.

Между тем местные издания пишут, что учитель отстранен от работы с детьми.

Напомним, на днях в телеграм-каналах появилось видео, на котором звучит фраза: "Надо на фронт, на передовую, может там сдохнете быстрее".

Паблики сообщали, что с такими словами обратились лаборант и учитель физики к ученикам львовской школы №30.

"Надоели, дебилы", - сказал учитель.

Ранее мы рассказывали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в правоохранительные органы для расследования конфликта учителя физкультуры и ученика-переселенца в киевской школе №37, где мужчина в нецензурной форме угрожал мальчику из Луганской области, называя его "сепарской гнидой". Ученик записал поведение учителя на видео и пояснил, что конфликт начался после того, как тому показалось, что школьник не туда поставил швабру.

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