Министерство образования и науки Украины запустило сайт, где можно пожаловаться на школьный буллинг.

Ведомство сообщает, что более половины украинских школьников испытали на себе травлю в школе, но только немногие сообщают об этом родителям или учителям.

"МОН внедрило опцию быстрого уведомления о случаях буллинга. Отныне ребенок самостоятельно или его родители могут заполнить короткую анкету и отправить электронную жалобу, привлекая к решению проблемы руководство школы и, при необходимости, полицию", - говорится в сообщении.

Также есть возможность подавать заявление анонимно.

Напомним, ученики 1-4 классов украинских школ до конца года будут получать бесплатное одноразовое питание. В МОН сообщили, что из государственного бюджета на это выделено два миллиарда гривен, которые будут переданы местным общинам в виде субвенции.

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