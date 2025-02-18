Российские войска захватили село Улаклы в зоне андреевского мешка на Кураховском направлении, при этом украинским подразделениям не удалось вывести из окружения всех своих бойцов.

Об этом сообщает военкор Богдан Мирошников в своём телеграм-канале.

"К сожалению, из Улаклов вышли не все. Есть погибшие и пленные. Этого можно было бы предотвратить, если бы вовремя был отдан приказ на выход из мешка. Но это не было сделано. Потому что генералу Тарнавскому как командующему ОТГ Донецк нужны хорошие доклады наверх, что "мы там всё держим". А по факту – контроль над ситуацией был потерян ещё недели две назад. И чем дальше – тем это всё больше обострялось", – написал корреспондент.

"И вот вопрос – если оперативная ситуация после потери части Андреевки указывала на возможность окружения, почему ОТГ так упорно не хотела эвакуировать гарнизон? Почему ситуация была доведена до беды?" – задаётся вопросом Мирошников.

Напомним, армия РФ полностью перерезала главную трассу в андреевском мешке и продвинулась в Донецкой области.

Ранее был отмечен риск оперативного окружения в Великой Новосёлке на покровском направлении.