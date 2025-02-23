Украинский военный сообщил, что россияне захватили Белогоровку под Луганском. С 2022 года село удерживали ВСУ
Российские войска захватили село Белогоровка в Луганской области.
Об этом в своём телеграм-канале пишет служащий Вооружённых сил Украины с позывным Мучной.
"Вражеская 7-я ОМБр полностью установила контроль над Белогоровкой, продавив последние рубежи обороны, тряпки (российские флаги - Ред.) расположены западнее и северо-западнее карьера", – пишет военный.
Ожесточённые бои за Белогоровку длились с момента захвата россиянами практически всей территории Луганской области летом 2022 года. Деревню с тех пор удерживали ВСУ, россияне при попытках её штурма несли большие потери.
Накануне в российских пабликах также писали о захвате посёлка. По данным украинского военного обозревателя Deep State, Белогоровка всё ещё находится в серой зоне.
Ранее в РФ заявили, что российские войска захватили село Улаклы в районе Андреевского "мешка" под Курахово в Донецкой области. Украина этого не подтверждала.
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