Российские войска захватили село Белогоровка в Луганской области.

Об этом в своём телеграм-канале пишет служащий Вооружённых сил Украины с позывным Мучной.

"Вражеская 7-я ОМБр полностью установила контроль над Белогоровкой, продавив последние рубежи обороны, тряпки (российские флаги - Ред.) расположены западнее и северо-западнее карьера", – пишет военный.

Ожесточённые бои за Белогоровку длились с момента захвата россиянами практически всей территории Луганской области летом 2022 года. Деревню с тех пор удерживали ВСУ, россияне при попытках её штурма несли большие потери.

Накануне в российских пабликах также писали о захвате посёлка. По данным украинского военного обозревателя Deep State, Белогоровка всё ещё находится в серой зоне.

Ранее в РФ заявили, что российские войска захватили село Улаклы в районе Андреевского "мешка" под Курахово в Донецкой области. Украина этого не подтверждала.

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Накануне Deep State сообщал, что россияне продвинулись в селе Улаклы и подошли селу Бурлацкое к северо-западу от Великой Новосёлки. Министр финансов США заявил, что сделкой с Киевом по добыче ископаемых Штаты хотят предотвратить коррупцию при восстановлении Украины. По данным Верховной Рады, со следующей недели эксперты начнут работу над договором с Вашингтоном о недрах.

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