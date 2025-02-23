В России опровергли новый раунд переговоров со США в Саудовской Аравии 25 февраля. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Ранее такую дату называл президент США Дональд Трамп.

"Никакой встречи РФ и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится", - заявил Рябков.

По его словам, встреча на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели. На ней должны будут обсудить "устранение раздражителей в двусторонних отношениях, этот контакт будет предварять консультации на уровне заместителей".

"Договоренности о встрече должна предшествовать интенсивнейшая подготовительная работа. Она, по сути дела, уже началась", - добавил замглавы.

Также он отметил, что "пока подготовка к российско-американскому саммиту находится в начальной стадии"

Ранее Reuters писал, что представители США и России в последние месяцы тайно встречались в Швейцарии для неофициальных обсуждений войны в Украине.

Война в Украине идет 1096-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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