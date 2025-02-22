Президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд переговоров Белого дома с Кремлём состоится 25 февраля, в ближайший вторник.

Американского лидера цитирует местная общественная сеть C-Span.

Встреча переговорных групп снова пройдёт в столице Саудовской Аравии.

Ранее такую дату второй встречи со ссылкой на Трампа называли другие СМИ.

Немногим ранее Трамп назвал дату новых переговоров между США и Россией.

"Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться вместе, потому что мы хотим остановить убийства миллионов людей и молодых солдат <...>. Я думаю, у нас есть шанс достичь соглашения", – сказал президент США.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину нужно работать вместе.

"Я хочу видеть прекращение огня и сделку", – добавил республиканец.

Напомним, согласно опросу за год войны в Украине почти вдвое выросло число поддерживающих переговоры с РФ.

Большинство опрошенных (81%) считают реальным шансом окончания войны дипломатический поиск компромиссного решения с привлечением других стран.

При этом 83% респондентов считают, что Киев должен согласиться на прекращение огня только при предоставлении гарантий безопасности Украине.