Трамп подтвердил, что новый раунд переговоров США и РФ пройдёт в Эр-Рияде 25 февраля
Президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд переговоров Белого дома с Кремлём состоится 25 февраля, в ближайший вторник.
Американского лидера цитирует местная общественная сеть C-Span.
Встреча переговорных групп снова пройдёт в столице Саудовской Аравии.
Ранее такую дату второй встречи со ссылкой на Трампа называли другие СМИ.
Немногим ранее Трамп назвал дату новых переговоров между США и Россией.
"Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться вместе, потому что мы хотим остановить убийства миллионов людей и молодых солдат <...>. Я думаю, у нас есть шанс достичь соглашения", – сказал президент США.
По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину нужно работать вместе.
"Я хочу видеть прекращение огня и сделку", – добавил республиканец.
Напомним, согласно опросу за год войны в Украине почти вдвое выросло число поддерживающих переговоры с РФ.
Большинство опрошенных (81%) считают реальным шансом окончания войны дипломатический поиск компромиссного решения с привлечением других стран.
При этом 83% респондентов считают, что Киев должен согласиться на прекращение огня только при предоставлении гарантий безопасности Украине.