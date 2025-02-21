64% украинцев, опрошенных на подконтрольных Киеву территориях, поддерживают прямые переговоры с Россией.

Таковы результаты опроса, проведённого социологической группой "Рейтинг".

При этом, как сообщается, в январе 2024 года этот показатель составлял 38%.

Результаты опроса также свидетельствуют, что украинцы категорически не воспринимают (91% – против) переговоры США и РФ по урегулированию конфликта без участия Киева; считают, что нормализация отношений между этими странами выгодна прежде всего Москве и вредит как Украине, так и Европейскому Союзу.

В то же время значительная часть украинцев (64%) поддерживают прямые переговоры Украины с РФ, и этот показатель растёт в динамике, а большинство опрошенных (81%) считают реальным шансом окончания войны дипломатический поиск компромиссного решения с привлечением других стран.

Кроме того, большинство опрошенных (83%) считают, что Украина должна согласиться на прекращение огня только при предоставлении гарантий безопасности.

Напомним, согласно другому опросу, почти половина опрошенных украинцев считают, что дела в стране движутся в неправильном направлении.

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