Опубликована аудиозапись слов президента США Дональда Трампа о том, почему, по его мнению, присутствие Владимира Зеленского на переговорах о мире необязательно.

Ранее их приводила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс.

"Я наблюдал за Зеленским годами и видел, как он ведет переговоры без карт в рукаве. У него нет козырей. И от этого тошнит. Просто надоедает. И меня это достало… А потом он пытался заключить с нами сделку по редкоземельным металлам. Кто знает, сколько они реально стоят? Кто знает, есть ли они у них вообще? Но мы договорились заключить с ними сделку по редкоземельным металлам. Наш министр финансов, очень хороший парень, поехал туда, и они даже не смогли приблизиться к заключению сделки. И честно говоря, я бы хотел, чтобы он туда не ездил, не тратил на это свое время. Вы посмотрите на снос их городов, и все эти люди погибли, они больше никогда не вернуться к жизни…" - сказал Трамп в эфире радио Fox News.

" Но, господин президент, это все вина Владимира Путина, вы согласны?" - сказал президенту США журналист.

"Мне надоело это слушать. Вот что я вам скажу: я достаточно на это насмотрелся… А потом Зеленский жалуется, что его нет на встрече, которую мы проводим с Саудовской Аравией, пытаясь заключить мир. Ну, он был на встречах в течение трех лет с президентом, который не знал, что, черт возьми, он делает. Он был на встречах три года, и ничего не было сделано. Так что, если честно, я не думаю, что это очень важно – ему быть на переговорах", - ответил Трамп.

Ранее мы приводили жесткое заявление главы Белого дома, в котором он заявил о низком рейтинге Зеленского.

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