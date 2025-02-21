Владимир Зеленский рассчитывает, что его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом состоится раньше, чем у президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Киеве и Вашингтоне.

Поводом для встречи может стать подписание соглашения о редкоземельных металлах. Зеленский надеется, что соглашение будет подписано в присутствии его и президента США, считают источники Bloomberg.

По мнению агентства, заключение сделки может преодолеть разрыв между Вашингтоном и Киевом, который возник за последнее время.

В то же время, как мы писали, источники в Офисе президента Украины не подтверждают, что сделка уже согласована. По их словам, пока рано говорить, что проект документа уже улучшен в интересах Украины, ведь остаются вопросы относительно гарантий безопасности, которые в соглашении не прописаны.

Ранее издание Axios приводило комментарий чиновника администрации Трампа, заявившего, что соглашение о полезных ископаемых - это "сэндвич с дерьмом", который "Украине придется проглотить", потому что на этом настаивает президент США.