Президент Украины Владимир Зеленский так сильно "разозлил" президента США Дональда Трампа во время переговоров США с РФ, что тот был на грани прекращения военной помощи.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Зеленский - актёр, который совершил типичную ошибку театралов: он начал думать, что является тем персонажем, которого играет на экране. Да, он проявил храбрость и выступил против России. Но если бы не миллионы, которые мы потратили, он бы уже лежал в могиле. Ему пора уйти со сцены, прихватив весь этот драматизм", - заявил изданию сотрудник Белого дома, участвовавший в переговорах.

"Мы сами создали монстра в лице Зеленского. А эти зацикленные на Трампе европейцы (вероятно, имеется ввиду зацикленные на негативе к Трампу - Ред.), дают ему ужасные советы, хотя и не хотят сами отправлять войска", - добавил другой чиновник, участвовавший в переговорах.

По словам источников, за последние девять дней было пять инцидентов, которые разозлили Трампа и всю его команду, а Зеленский "показал, как не следует делать "искусство сделки", когда речь зашла о том, чтобы заручиться поддержкой Трампа.

12 февраля Зеленский, по словам Трампа, был "груб" с американским министром финансов в Киеве и отложил встречу, потому что "проспал".

14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский "удивил" вице-президента США Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, заявив, что у него нет полномочий одобрить сделку по месторождениям без согласия парламента.

15 февраля президент Украины публично отклонил предложение на конференции, а его публичные оценки были гораздо негативнее чем те, что он говорил накануне.

18 февраля во время переговоров США и РФ в Эр-Рияде Зеленский раскритиковал встречу за то, что она прошла без участия Украины. После чего "разгневанный" Трамп "набросился" на Зеленского на пресс-конференции.

19 февраля Зеленский ответил, что Трамп "живет в дезинформационном пространстве", после чего Трамп опубликовал свой пост о "диктаторе без выборов".

Также представитель администрации Трампа сказал Аxios, что предлагаемое американцами соглашение об украинских месторождениях - "это сэндвич с дерьмом, но Украине придется его проглотить, потому что Трамп ясно дал понять, что это больше не наша проблема".

Издание пишет, что критики соглашения сравнивают подход Трампа к украинским месторождениям с "мафиозным вымогательством", заявляя, что Украина потеряет землю и права на полезные ископаемые, а взамен получит мало.

Ранее западные СМИ писали о том, что публичные нападки президента США Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского являются способом давления для заключения соглашения о месторождениях.

Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского читайте в отдельном материале.