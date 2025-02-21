Публичные нападки президента США Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского являются способом давления для заключения соглашения по месторождениям.

Об этом заявили Politico источники в администрации президента США.

Инсайдеры преуменьшили значение этой "словесной войны", назвав ее "очередным примером дерзкой тактики ведения переговоров".

По их словам, Зеленский может наладить отношения с Трампом, если подпишет соглашение, а резкие высказывания президента США "не являются поворотом в сторону России, а скорее проявлением негодования по поводу реакции Украины на попытки Вашингтона заключить сделку".

"Им (украинцам - Ред.) пришлось на собственном горьком опыте убедиться, что публичная критика Трампа может иметь серьезные последствия. В (Республиканской - Ред.) партии есть небольшое, но громкое крыло, которое настроено крайне антиукраински, но внутри него много тех, кто по-прежнему выступает за Украину. Нападки на Трампа только подливают масла в огонь против вас", - заявил республиканец, консультирующий высших чиновников администрации по вопросам Украины.

Ранее Axios писал, что администрация Трампа передала Украине новое соглашение о полезных ископаемых.