Президент США Дональд Трамп дал понять, что европейские миротворцы могут появиться в Украине, если это будет прописано в мирном договоре с Россией.

При этом Трамп заявил, что американцы в этой миссии участвовать не будут.

На вопрос "поддерживаете ли вы размещение европейских миротворческих войск в Украине в рамках мирного соглашения?" Трамп ответил: "Если они хотят это сделать – это замечательно. Я полностью за. Франция об этом упоминала, Британия. Нам не придется размещать войска, потому что мы очень далеко. Но если у нас будет мирное соглашение, то с точки зрения Европы наличие там войск было бы хорошей идеей. Я вообще не возражал бы".

Кроме того, он заявил, что "россияне хотят что-то сделать, чтоб прекратить кровопролитие".

Ранее Трамп сказал, что после переговоров США и России в Эр-Рияде стал "намного более уверен" в достижимости сделки по урегулированию в Украине.

Также глава Белого дома разразился рядом заявлений с жесткой критикой президента Украины. В частности, он обвинил Зеленского в начале войны в Украине, а также назвал его "диктатором без выборов", призвав к их скорейшему проведению.