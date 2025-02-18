Китай отказался комментировать возможность отправки своих миротворцев в Украину.

Заявление по этому поводу сделал представитель китайского МИД Го Цзякунь, его слова приводит The Global Times.

"Мы не даем комментариев в ответ на вопросы о гипотетических ситуациях", - сказал спикер.

Он добавил, что Пекин всегда выступал за урегулирование войны путем переговоров. По его словам, последние события доказали, что предложения Китая о урегулировании в Украине "были объективными, справедливыми, рациональными и прагматичными".

Кроме того, в КНР приветствовали начало переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии.

Ранее журнал The Economist сообщил, что у Дональда Трампа предложили отправить в Украину миротворцев из неевропейских стран, в частности, Бразилии и Китая. В РФ заявляли, что выступают против отправки именно европейских миротворцев.

Мы подробно писали о том, почему Китай снова всплыл в контексте начавшихся переговоров об Украине.

Также мы сообщали, чем закончились посвященные урегулированию конфликта в Украине переговоры США и РФ в Эр-Рияде.