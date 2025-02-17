В Украине не будет европейских войск, пока идет война.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Для меня вполне понятно, что в центре внимания должна быть сильная украинская армия, даже в мирное время. Это будет главной задачей для Европы, США и международных союзников. И сейчас понятно: пока идет война, о европейских войсках в Украине не будет и речи. И вопросы, которые потом придется обсуждать по архитектуре безопасности, будут обсуждаться, когда придет время", – сказал он.

Перед саммитом европейских лидеров во Франции канцлер Германии Шольц заявил, что постоянная поддержка ФРГ Украины возможна только в том случае, если будет принято решение о ее специальном финансировании.

Более того, что Шольц считает "крайне неуместной" дискуссию о миротворцах в Украине, сообщает Deutsche Welle.

"Я даже немного раздражен этими дебатами и хочу сказать это совершенно откровенно", - заявил канцлер Германии.

По словам Олафа Шольца, обсуждаются возможные итоги мирных переговоров, которые еще даже не состоялись, причем без учета мнения самих украинцев.

"Это крайне неуместно, если говорить открыто и честно", - сказал политик.



Шольц подчеркнул, что это "неподходящая дискуссия в неподходящее время и на неподходящую тему".

"Мы еще не достигли мира, а находимся в разгаре развязанной Россией жестокой войны, которая ведется без всяких ограничений", - отметил он.



Накануне встречи ряда европейских лидеров в Париже британский премьер-министр Кир Стармер выразил готовность (https://t.me/stranaua/186415)отправить военных на миротворческую миссию в Украину после завершения там боевых действий.



Шольц же также высказался против отправки миротворческих сил без участия США.

"Не должно быть разделения безопасности и ответственности между Европой и США", - заявил он.

Ранее газета The Times сообщала, что Британия и Евросоюз расходятся в вопросе введения миротворцев в Украину в случае прекращения огня.

Также западные издания писали, что в Евросоюзе растёт недовольство идеей отправки миротворцев в Украину.

Между тем премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов разместить британские войска в Украине для обеспечения гарантий безопасности.

Война в Украине идет 1090-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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