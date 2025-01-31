Германия и ряд других европейских стран выступают против отправки миротворческого контингента в помощь Киеву после урегулирования российско-украинского конфликта.

Об этом пишет британская газета Times.

Сообщается также, что страны Балтии и Польша беспокоятся, что подобная миссия может лишить их полагающихся средств и военных ресурсов от НАТО.

Как мы сообщали, во фракции ХДС/ХСС ФРГ исключили отправку немецких миротворцев в Украину.

"<...> Думаю, что для Германии и для других стран в Европе немецкий военный контингент в Украине невозможен. Согласно конституции Германии, это очень сложная процедура. По закону мы практически не можем этого сделать", – сказал Йохан Вадефуль.

Напомним, в другом британском издании, Financial Times, писали, что затребованная президентом Владимиром Зеленским численность западного контингента в Украине абсолютно нереалистична.

"<...> Это намного больше, чем численность войск, принимавших участие в День Д во время Второй мировой войны", – было сказано в материале.

При этом издание отметило, что на тот момент страны Балтии поддержали идею отправки миротворцев на территорию, подконтрольную Киеву.