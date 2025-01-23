Озвученная президентом Владимиром Зеленским численность необходимого западного контингента в 200 тысяч миротворцев в Украине абсолютно нереалистична.

Об этом пишет Financial Times.

"Насколько реалистична цифра Зеленского? Вовсе нет. Это намного больше, чем численность войск, принимавших участие в высадке в День Д во время Второй мировой войны", - пишет издание.

По словам участников переговоров Украины с Западом, Киев считает реальным размещение 40-50 тыс. военных на линии фронта протяженностью 1000 км.

Напомним, сам Зеленский также вчера открестился от цифры в 200 тысяч миротворцев, заявив, что он не имел в виду численность западных войск.

Пока только страны Балтии поддержали эту идею, пишет FT. Премьер Британии обсудит ее с генсеком НАТО Марком Рютте в начале февраля.

При этом "Европа может отказаться от отправки войск на "горячую войну" из-за страха эскалации конфликта с Россией".

"Даже если европейские лидеры решат отправить войска, их парламенты и избиратели могут не согласиться. США также могут отказаться предоставить логистическую поддержку, которая потребуется для операции", - пишет FT.

Также издание напоминает, что для введения миротворцев нужно согласие России в рамках договоренностей о прекращении огня. И сейчас пока нет ни таких договоренностей, ни такого согласия.

Напомним, вчера Зеленский заявил, что не только Европа, но и США должны направить своих миротворцев в Украину.