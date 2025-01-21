Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для гарантий безопасности после войны потребуются как минимум 200 тысяч западных миротворцев.

Об этом украинский президент заявил на мировом экономическом форуме в Давосе, сообщает агентство Reuters.

"От всех европейцев? 200 тысяч – это минимум. Это минимум, иначе это ничего", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможности миротворческой миссии в ходе интервью после своей речи.

Отметим, что примерная численность каждой из сухопутных армий в крупнейших странах Европы составляет по 150-200 тысяч. Такие данные приводила этим летом газета Financial Times. По ее подсчетам, в случае войны объединенная Европа могла бы выставить совокупно не более 300 тысяч боеспособных сил.

На данный момент идею введения миротворцев среди европейских стран обсуждает с Украиной только Франция. В Германии говорят, что не введут войска без согласия России.

Война в Украине идет 1063-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 21 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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