Зеленский назвал число иностранных военных, которые потребуются Украине для гарантий безопасности после войны
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для гарантий безопасности после войны потребуются как минимум 200 тысяч западных миротворцев.
Об этом украинский президент заявил на мировом экономическом форуме в Давосе, сообщает агентство Reuters.
"От всех европейцев? 200 тысяч – это минимум. Это минимум, иначе это ничего", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможности миротворческой миссии в ходе интервью после своей речи.
Отметим, что примерная численность каждой из сухопутных армий в крупнейших странах Европы составляет по 150-200 тысяч. Такие данные приводила этим летом газета Financial Times. По ее подсчетам, в случае войны объединенная Европа могла бы выставить совокупно не более 300 тысяч боеспособных сил.
На данный момент идею введения миротворцев среди европейских стран обсуждает с Украиной только Франция. В Германии говорят, что не введут войска без согласия России.
Война в Украине идет 1063-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 21 января 2025 года в обновляемом онлайне.
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