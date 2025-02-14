Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в случае отказа России поддержать мирный план по Украине против РФ могут быть введены новые санкции. Также он не исключил увеличение военной помощи Киеву, включая отправку американских войск.

Об этом он рассказал в интервью Wall Street Journal.

"Существуют экономические рычаги воздействия, есть, конечно, и военные рычаги воздействия, если Россия не согласится на мирное соглашение, которое гарантирует долгосрочную независимость Украины", - сказал Вэнс.

По словам вице-президента, возможность отправки американских войск в Украину "рассматривается".

При этом он выразил готовность пересмотреть отношения с Россией в лучшую сторону после успешного урегулирования конфликта.

"Путину невыгодно быть “младшим братом” в союзе с Китаем", - сказал Вэнс.

Вице-президент заявил, что администрация Трампа будет стремиться убедить Путина, что на переговорах Россия сможет добиться большего, чем на поле боя.

При этом он уверен в заключении сделки и предположил, что она "шокирует многих". Вэнс отметил, что пока рано говорить, какая часть территории Украины останется под контролем России и какие гарантии безопасности США и их западные союзники смогут предложить Киеву. По его словам, эти детали должны быть согласованы в ходе мирных переговоров.

"Есть множество возможных конфигураций, но нам важно, чтобы Украина сохранила суверенную независимость", - сказал он.

Также в пабликах расходится новость, что глава Пентагона Пит Хегсет не исключил передачи Украине ядерного оружия.

При этом ссылаются на издание Breitbart News, которому он дал интервью.

Однако в самой статье прямой цитаты Хегсета об этом нет.

Сначала идет фраза редакции о том, что он "не исключил передачи ядерного оружия, но в конечно счете все зависит от президента Трампа".

А далее идет такая цитата Хегсета.

"Я здесь не для того, чтобы что-то объявлять возможным или невозможным. Это не моя работа. Это работа президента. Он лидер, он мастер переговоров и заключения сделок", - сказал министр обороны США. Ядерное оружие в своих цитатах и дальше по интервью он не упоминал.

Также в статье не приведен вопрос, на который отвечал Хегсет.

Издание при этом напомнило, что президент Владимир Зеленский ранее просил у Запада ядерное оружие, если Украину не берут в НАТО. Напомним, ранее представитель Трампа Келлог отверг такую возможность.

Что это значит

"Заявление вице-президента Вэнса о том, что США, в случае отказа РФ от предложенной Вашингтоном сделки, могут отправить в Украину свои войска, а также намеки на возможность передачи Украине ядерного оружия, в самой России, скорее всего, будут восприняты как чистый блеф накануне старта переговоров.



Тем более что накануне глава Пентагона Хегсет говорил, что армии США в Украине не будет "ни при каких обстоятельствах". А ранее о том же неоднократно заявлял и сам Трамп, добавляя, что он "предотвратит третью мировую войну", и постоянно делая упор на то, что вопросами безопасности Киева должна заниматься в первую очередь Европа, а не Америка.



В то же время ввод американских войск в Украину до окончания боевых действий будет с очень большой долей вероятности означать начало войны США с Россией с огромным риском перерастания ее в ядерную и мировую (особенно если американцы передадут Киеву ядерное оружие).



Более реальными рычагами давления на Москву выглядят угрозы ввести новые санкции и продолжить (или даже расширить) поставки оружия Украине.



Однако что касается санкций, то, во-первых, их уже вводили много, но они пока не привели к критическим проблемам для РФ – Москва научилась их обходить. Во-вторых, даже если новые санкции и дадут эффект, то далеко не сразу, и потому вряд ли могут использоваться конкретно сейчас как сильный рычаг на переговорах. В-третьих, если они в конце концов окажут критическое влияние на способность РФ продолжать войну, то Москва может пойти на "увеличение ставок" и эскалацию уже в отношении непосредственно США.



То же самое можно сказать и по поставкам оружия. Во-первых, поставки, которые и так сейчас пока еще идут, не приводят к перелому на фронте в пользу ВСУ. Во-вторых, есть вопросы относительно способности США и их союзников по НАТО кратно нарастить производство и поставки оружия Украине, а также профинансировать это увеличение. В-третьих, если поставки оружия действительно начнут менять ситуацию на поле боя, то Россия опять же может пойти на эскалацию в отношении Запада.



Поэтому неизвестно – являются ли озвученные Вэнсом угрозы реальными либо это действительно блеф, чтобы показать, что Вашингтон ведет переговоры "с позиции силы" и перебить обвинения в уступках Путину после звонка Трампа.



Однако сама по себе эта ситуация показывает то, о чем "Страна" уже неоднократно писала. Провал мирных переговоров может привести к неконтролируемой эскалации из-за того, что каждая сторона попытается "повысить ставки" для демонстрации "сильной позиции".



Но более точно сказать, как будут развиваться события, можно только после того, как Трамп наконец-то публично представит свой "мирный план" и условия "сделки" по Украине. Тогда и станет понятно, насколько эта схема реалистична и может ли она действительно привести к завершению войны в Украине", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".