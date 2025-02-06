Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог отверг требования президента Владимира Зеленского вернуть Украине ядерное оружие.

Об этом он сказал в эфире Fox News.

"Вероятность того, что они получат обратно свое ядерное оружие, находится где-то между малой и нулевой. Давайте будем честны, мы оба знаем, что этого не произойдет", - сказал спецпредставитель Трампа.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина должна получить ядерное оружие, если ее не берут в НАТО.

Также Келлог заявил, что в Европе планирует "работать над уступками" по Украине.

"Это одна из причин, по которой я на следующей неделе отправлюсь в Европу, чтобы увидеть их лицом к лицу. Я могу донести это до президента и сказать: "Хорошо, господин президент, это их забота. Вот в чем суть проблем. Когда вы разрабатываете планы по прекращению этой бойни, вы должны убедиться, что у вас есть ощущение всех участников игры. Как только мы проведем эти личные обсуждения, тогда вы действительно сможете работать… над уступками", - рассказал он.

При этом он не стал отвечать, какую позицию займет Трамп по членству Украины в НАТО. Хотя Трамп и сам уже ранее давал понять, что против этого.

Напомним, что на следующей неделе Келлог посетит Мюнхенскую конференцию, которая стартует 14 февраля, а затем 20 февраля приедет в Киев.

Он опроверг информацию Bloomberg о том, что мирный план Трампа не будет представлен на следующей неделе на Мюнхенской конференции.

Келлог говорит, что будет обсуждать эту тему, но план представит сам Трамп позже.

Также в РФ уже заявили, что встреча Путина и Трампа находится на "продвинутой стадии", она может состояться уже в феврале или марте.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным связям Леонид Слуцкий.

"Здесь не должно быть кавалерийских наскоков. Работа требует серьезной подготовки, которая находится в продвинутой стадии. В ближайшее время появится информация о встрече. На ней могут быть обсуждены самые актуальные вопросы мировой политики: Украина, Ближний Восток, система международных отношений на ближайшее будущее. Когда она состоится - февраль или март - давайте не будем загадывать и дадим лидерам возможность к ней подготовиться", - сказал Слуцкий.

Война в Украине идет 1079-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.