Издание Bloomberg публикует три возможных сценария завершения войны после разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.

Сценарии были описаны в статье агентства, где говорится, что разговор двух президентов "ошеломил" Европу, которую никто не ставил в известность и не приглашал на переговоры.

1. "Наиболее вероятный"

Оккупированная территория останется в подвешенном состоянии в обозримом будущем и под фактическим контролем России. Возможны территориальные обмены части Курской области.

Членства Украины в НАТО не будет, поэтому обещанные ей гарантии безопасности будут зависеть от приверженности им будущих политических лидеров. Европейцы будут пытаться убедить Трампа сохранить американскую поддержку Украине достаточно долго, пока страны ЕС смогут нарастить собственные возможности.

2. "Лучший сценарий"

Сторонники Украины на Западе не станут брать на себя обязательство вмешаться, если Россия снова нападет. Но обязуются увеличить военную поддержку Украины, развивать ее оборонную промышленность и восстановить вооружённые силы, поддерживать или ужесточить санкции против РФ.

Это может открыть путь для присоединения Украины к НАТО в течение 10 лет.

3. "Худший сценарий"

Трамп теряет интерес к будущему Украины еще до конца урегулирования, прекращает военную и финансовую помощь, оставляет проблему за Европой.

Украине таким образом заблокирован путь в НАТО, захваченные территории остаются за РФ.

В этом случае через некоторое время после прекращения огня может начаться новая война РФ с Украиной, предполагает "Блумберг".

Также о том, что европейские державы отстранены от переговоров по Украине, пишут Financial Times. Европейские чиновники опасаются, что США повесят на них огромные расходы на послевоенную безопасность Украины и ее восстановление.

"Американцы не видят роли Европы в больших геополитических вопросах, связанных с войной… Трамп видит в нас деньги. И, честно говоря, нам не ясно, как будет выглядеть наше место за столом в обмен на эти деньги", - заявил Financial Times европейский высокопоставленный чиновник.

Больше ясности о планах Трампа страны Европы надеются получить после встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и посланником президента по Украине Китом Келлогом на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Все ждут, когда Трамп скажет им, что делать", - сказал высокопоставленный украинский чиновник о европейцах.

Агентство Bloomberg подсчитало, что военные затраты, которые теперь могут лечь на плечи Европы, могут составить 3,1 триллиона долларов в течение следующих десяти лет.

Большая часть денег пойдет на армии стран ЕС и приближение их совокупного оборонного бюджета примерно к 3,5% ВВП (Трамп, напомним, требует 5%).

Восстановление украинских вооруженных сил обойдется Европе примерно в 175 миллиардов долларов в течение 10 лет - в зависимости от состояния ВСУ на момент остановки войны и количества удерживаемой Украиной территории.

Если договорятся о миротворцах, то минимальный контингент численностью 40 000 человек обойдется примерно в 30 миллиардов долларов за тот же период времени (хотя Зеленский говорит, что потребуется гораздо больше войск).

При этом Европе придется сделать "трудный выбор в отношении расходов на здравоохранение, образование и социальное обеспечение (то есть, принять решение об их сокращении в пользу военных расходов - Ред.). И эти решения будут приняты на фоне народных беспорядков".