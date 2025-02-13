На Западе многие крайне негативно оценили вчерашний звонок президента США Дональда Трампа Владимиру Путину.

Он "фактически сдался Путину еще до начала переговоров", заявил бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

"У меня больше нет никаких ожиданий, я думаю мы точно знаем, что произойдет. Президент Трамп фактически сдался Путину еще до начала переговоров. Позиции, которые министр обороны Хегсет объявил в Брюсселе, я был бы ошеломлен, если бы Трамп не передал их напрямую Путину в их телефонном разговоре, представляют собой условия урегулирования, которые могли быть написаны в Кремле. Возможно, они были написаны в Кремле и попали по пропагандистским каналам", - заявил Болтон.

Он считает, что озвученные главой Пентагона условия являются "полным разворотом позиции США и НАТО по целому ряду вопросов".

"Например, до сегодняшнего дня официальная американская позиция заключалась в том, что Украине должен быть возвращен полный суверенитет и территориальная целостность - этого больше нет. Вопрос о членстве в НАТО еще с 2008 года заключался в том, что в конечном итоге Украина станет членом НАТО. Похоже, что это уже не так. Путин одержал целую серию побед", - заявил Болтон.

По его мнению, Путин хочет разговаривать напрямую с Трампом, а не Зеленским, потому что считает, что "сможет получить от него больше, и он абсолютно прав".

Примерно о том же заявил американский сенатор-демократ Адам Шифф. По его словам, Трамп "сдал интересы как США, так и Украины еще до начала переговоров". Так он прокомментировал вчерашнее заявление нового главы Пентагона Пита Хегсета о невозможности принятия Украины в НАТО.

Кроме того, он раскритиковал звонок Путину раньше, чем Зеленскому.

"Президент Трамп позвонил нашему врагу, России, прежде чем позвонить нашему союзнику, Украине... Давайте не будем говорить о том, что это означает: сдачу интересов Украины и наших собственных, еще до начала переговоров. Трамп - прекрасно заключает сделки, особенно - для Кремля", - сказал Шифф.

В Европе также звучат возмущения.

Как пишет "Рейтерс", европейские страны не были заранее поставлены в известность о звонке Трампа Путину и были удивлены прямотой позиции министра обороны Хегсета, который сказал, что Украина не вернет территории, не вступит в НАТО, а Америка "ни при каких обстоятельствах" не будет участвовать в миротворческой миссии в Украине.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что "независимость и территориальная целостность Украины безусловны".

А глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против сепаратных переговоров с Россией, цитирует ее "БиБиСи".

Бывший премьер Швеции Карл Бильдт сравнил действия Трампа и Хегсета с "Мюнхенским сговором", заявив, что "даже Чемберлен в 1938 году не опускался так низко".

В парламенте Эстонии вообще заявили о "черном дне Европы" - такое определение событиям 12 февраля сделал глава иностранного комитета Марко Михкельсон.

"Внезапность и масштабы мирного плана Дональда Трампа ввергли союзников Украины в шок", - пишет газета Politico. По ее мнению, Трамп и Путин "ошеломили" Европу своим разговором.

Французская газета Le Monde пишет, что "Трамп нарушает единство союзников, начав мирные переговоры с Путиным". Издание отмечает, что разговор с Зеленским был "более кратким". Также "новый американский президент не предоставляет европейцам никакого места на переговорах".