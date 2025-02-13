Стремление президент США Дональда Трампа к миру "не является предательством" Украины. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает The Guardian.

Отвечая на вопрос журналистов, что быстрое стремление к миру и переговорам с Владимиром Путиным можно расценивать как предательство Украины, он сказал: "Это ваш язык, а не мой. Это точно не предательство".

"Нет никакого предательства; есть признание того, что весь мир и США заинтересованы в мире, в мире, достигнутом путем переговоров", - сказал он.

Хегсет назвал Трампа "лучшим переговорщиком на планете" за то, что инициировал переговорный процесс. Он сказал, что вторжение РФ стало "перезагрузкой системы для НАТО" и моментом "осознания того, что этот альянс должен быть прочным, сильным и реальным".

"Именно поэтому президент Трамп призвал к увеличению расходов на оборону по всем направлениям для НАТО, чтобы европейские страны признали, что это острая, реальная угроза континенту, и эта агрессия должна стать сигналом к ​​пробуждению", - сказал Хегсет.

Он заявил, что противодействие России является "важной европейской обязанностью".

Напомним, главы МИД ряда стран Европы и генсек НАТО Марк Рютте поддержали начало переговоров по войне в Украине.

Рютте заявил, что разговор Трампа и Путина "создает впечатление" начала мирных переговоров по Украине.