Стремление Трампа к миру "не является предательством" Украины - министр обороны США
Стремление президент США Дональда Трампа к миру "не является предательством" Украины. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает The Guardian.
Отвечая на вопрос журналистов, что быстрое стремление к миру и переговорам с Владимиром Путиным можно расценивать как предательство Украины, он сказал: "Это ваш язык, а не мой. Это точно не предательство".
"Нет никакого предательства; есть признание того, что весь мир и США заинтересованы в мире, в мире, достигнутом путем переговоров", - сказал он.
Хегсет назвал Трампа "лучшим переговорщиком на планете" за то, что инициировал переговорный процесс. Он сказал, что вторжение РФ стало "перезагрузкой системы для НАТО" и моментом "осознания того, что этот альянс должен быть прочным, сильным и реальным".
"Именно поэтому президент Трамп призвал к увеличению расходов на оборону по всем направлениям для НАТО, чтобы европейские страны признали, что это острая, реальная угроза континенту, и эта агрессия должна стать сигналом к пробуждению", - сказал Хегсет.
Он заявил, что противодействие России является "важной европейской обязанностью".
Напомним, главы МИД ряда стран Европы и генсек НАТО Марк Рютте поддержали начало переговоров по войне в Украине.
Рютте заявил, что разговор Трампа и Путина "создает впечатление" начала мирных переговоров по Украине.