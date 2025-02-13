Вчера президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Британские СМИ публикуют пессимистические материалы после их разговора.

"Теперь это мир Путина и Трампа", - пишет The Telegraph. Издание считает, что открытие официальных переговоров с Белым домом - "это большая победа для Путина".

"Он всегда был убежден, что Россия станет одной из великих держав – наряду с США и Китаем – способной поделить между собой остальной мир. Вот почему он всегда хотел поговорить о судьбе Украины с Вашингтоном, а не с Киевом. Все остальное было бы унижением", - говорится в статье.

"Это мрачная сделка, которая вознаградит Россию украденными землями и сделает Украину уязвимой для второго нападения в ближайшие годы", - говорится в статье.

The Times, в свою очередь, пишет, что наступил "восторг в Москве и страх в Киеве".

Разговор с Трампом "рассматривается в Москве как свидетельство того, что попытки изолировать Россию и превратить кремлевского лидера в международного изгоя провалились".

"В Киеве этот звонок, вероятно, усилит опасения, что Трамп планирует оставить Украину в стороне от мирных переговоров", - говорится в статье.

При этом газета опасается, что Трамп не сможет остановить боевые действия, "не уступая полностью требованиям Москвы".

Но, советует издание, "Украина не обязана складывать оружие по приказу Трампа", напоминая, что "Киев сможет продолжать боевые действия по крайней мере, в течение первой половины года и далее, даже если Трамп прекратит всю военную помощь" (цитируя при этом подсчеты министра финансов Украины Марченко).

Означают ли переговоры и заявления Трампа, Зеленского и Путина скорое завершение войны, мы разбирали в отдельном материале.