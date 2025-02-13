Новый президент США Дональд Трамп в первом телефонном разговоре предложил президенту России Владимиру Путину остановить огонь в Украине. В ответ он услышал, что Путин не хочет, чтобы разрешение ситуации было временным.

Об этом заявил сам Дональд Трамп на сегодняшней встрече с журналистами в Белом доме.

Трамп также заявил, что прекращение огня в Украине возможно "в не слишком далеком будущем", а также что в стране "в какой-то момент" должны пройти новые выборы.

Трамп заявил, что планирует часто общаться с Путиным по телефону, за первой встречей в Саудовской Аравии может последовать другая.

Также президент США добавил, что он подумает о поездке в Украину и что его телефонный разговор с Зеленским был очень хорошим.

Он сообщил, что глава Минфина США должен привезти из Киева документ с гарантиями возвращения вложенных средств на поддержку Украины.

Президент США считает, что Украина вряд ли вернет обратно захваченные Россией территории и должна отказаться от членства в НАТО.

"Меня это устраивает. Я не думаю, что это практично", - сказал президент США журналистам.

В том числе он отметил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Зеленского.

Ранее мы выясняли, означают ли переговоры и заявления Трампа, Зеленского и Путина скорое завершение войны в Украине.