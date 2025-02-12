В заявлении Владимира Зеленского по итогам разговора с президента США Дональдом Трампом главной является фраза о подготовке нового соглашения Украины и США по безопасности, экономическому и ресурсному взаимодействию.

В заявлении Трампа по итогам разговора с Зеленским главной была такая фраза: "Мы обсудили множество тем, связанных с войной, но в основном встречу, которая намечена на пятницу в Мюнхене, делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными".

В этой связи стоит упомянуть, что сегодня в Киеве был министр финансов США Скотт Бессент. Он привез проект инвестиционного соглашения о доступе американцев к украинским полезным ископаемым.

По данным FOX Business, Зеленский намерен изучить предложение и дать ответ в пятницу, когда встретится с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Мюнхене.

Это дал понять и сам Зеленский, который после встречи с Бессентом заявил, что "мы получили американское видение углубления нашей работы, обсудили сегодня содержание этих предложений, работаем ради сильной сделки. Рассчитываем на достижение прогресса уже во время Мюнхенской конференции безопасности".

Если сопоставить заявления Зеленского и Трампа, а также заявления президента США и Путина о старте переговоров о скорейшем завершении войны (и аналогичное заявление Ермака), то получается примерно следующая картина.

Есть уже некое общее видение у Трампа относительно условий завершения боевых действий. Вашингтон их сейчас будет согласовывать с Москвой и с Киевом, после того как Трамп получил от Путина и Зеленского принципиальное согласие на старт переговоров. США, исходя из заявлений Трампа и Зеленского, предложили Украине новые договоренности по гарантиям безопасности и по разработке природных ресурсов. Взамен Зеленский должен согласиться на скорейшее завершение войны. Решение должно быть принято (или не принято, если Зеленский не согласится, посчитав предложения США по безопасности и прочему недостаточными) во время встречи украинской и американской делегаций в Мюнхене в конце недели. Это ближайшая ключевая точка, от которой затем будет зависеть дальнейших ход переговоров. Если по соглашению по природным ресурсам примерно понятно, в чем суть (доступ американцев к разработке полезных ископаемых в Украине), то, о каких гарантиях безопасности идет речь, менее ясно. Сегодня глава Пентагона Хегсет вполне однозначно заявил, что ни членства Украины в НАТО, ни участия США в миротворческой миссии не будет. Поэтому максимум, о чем может идти речь в американских гарантиях, - это гарантии продолжения поставок оружия и после завершения боевых действий в обмен на доступ к полезным ископаемым. Это не то, чего хотел Зеленский. Но неизвестно, пойдет ли он в Мюнхене "в отказ", требуя большего, либо примет то, что предлагают американцы, понимая риск того, что в случае его отказа США вообще могут прекратить любую помощь. Что касается общих условий прекращения огня, то в базовом варианте они, скорее всего, будут включать в себя остановку войны по линии фронта. А также отказ в принятии Украины в НАТО. По крайней мере, об этом говорили практически все представители команды Трампа. Все это ещё не означает, что завершение войны гарантировано. Как писалось выше, теоретически, Зеленский может отвергнуть предложения американцев,в надежде на поддержку со стороны "партии войны" на Западе. Последняя уже прокачивает в СМИ тему, что стремление Трампа поскорее заключить мир толкает Украину к "капитуляции". Наконец, свои условия есть и у Путина. И не факт, что они совпадают полностью с видением Трампа (Кремль, напомним, требует всю территорию четырех областей, подписание мирного договора, снятие санкций и т.д.).

Но даже если Москва и пойдет на компромиссы, согласившись с предлагаемой Трампом схемой "сначала перемирие по линии фронта, потом выборы в Украине, потом мирный договор", то, как мы писали, встает проблема Курского плацдарма ВСУ, который Зеленский хочет обменять на часть захваченной украинской территории, но Москва уже заявила, что об этом не может быть и речи. Поэтому либо Зеленский согласится просто оттуда вывести войска, либо Трамп решит чем-то сильно надавить на Путина, чтобы тот согласился на обмен территории (хотя это чревато резким обострением отношений между Москвой и Вашингтоном и срывом любых переговоров), либо наступление перемирия затормозится до тех пор, пока армия РФ оттуда не вытеснит ВСУ. А это может занять немало времени.

В общем, проблем на пути к прекращению огня немало. Но явный настрой Трампа завершить войну, позитивная реакция Путина на разговор, публичные заявления Зеленского и его команды о старте переговоров, дают определенную надежду на то, что на сей раз они не сорвутся и война будет завершена. Тем более что создаваемое всеми этим заявлениями ожидание в обществах скорого мира может само по себе стать сильным фактором, оказывающим влияние на руководство воюющих стран.

С другой стороны, время переговоров очень опасное, так как много есть сторон, заинтересованных в их срыве. И тогда вместо перемирия может начаться обострение. Из конкретных примеров - кровавое противостояние на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

За несколько дней до того вроде как шли успешные переговоры между Януковичем и оппозицией. Майдановцы покинули здание КГГА, правительственные войска освободили улицы. А затем началось резкое обострение. Пик его пришелся на 20 февраля - перед тем как в Киев прилетели министры иностранных дел, договариваться о завершении противостояния.

Сейчас тоже много рисков. Много желающих не допустить окончание войны. Плюс пока ещё не до конца понятно влияние разговоров о мире на воюющие армии и на управляемость ими.

Поэтому чем быстрее прекратится огонь, тем больше шансов, что удастся договориться о мире и ситуация не сорвётся в эскалацию.