Сегодня президент США Дональд Трамп созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. После этого у главы Белого дома состоялся телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О факте разговора президентов сообщил советник Зеленского Дмитрий Литвин.

По его словам, Трамп и Зеленский общались около часа. Подробности разговора пока неизвестны.

Ранее президент США подробно рассказал, о чем говорил с Путиным. По его словам, "стороны договорились о тесном сотрудничестве, включая посещение стран друг друга". Также Трамп заявил, что было принято решение начать официальные переговоры по Украине. Кроме Украины президенты обсудили Ближний Восток, искусственный интеллект, энергетику и другие темы.

Свою версию разговора Путина с Трампом опубликовали и в Кремле. Сообщалось, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий в Украине и решение проблемы мирными средствами. Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путём мирных переговоров. Также Путин пригласил президента США приехать в Москву.

Мы публиковали в отдельном материале главное из заявлений Белого дома и Кремля.