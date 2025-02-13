Завтра в Мюнхене пройдет встреча представителей России, Украины и США.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"У нас (с Россией – Ред.) завтра встреча в Мюнхене. Россия будет там, с нашими людьми. Украина также приглашена. Я точно не знаю, кто будет представлять какую страну. Но высокопоставленные лица из России, Украины и США будут там", – сказал Трамп.

Ранее об участии россиян в Мюнхенской конференции ничего не сообщалось.

Между тем СМИ раскрывают детали телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским. По их данным, глава Белого дома указал президенту Украины на важность встречи с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марком Рубио в Мюнхене для запуска дипломатического процесса.

А спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что Трамп и Владимир Путин поручили помощникам немедленно начать проработку встречи на высшем уровне.