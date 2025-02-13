Будущая помощь США Украине может быть увязана с участием в мирных переговорах.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, сообщает CNN.

По информации телеканала, Хегсет дал понять, что будущая помощь Украине в сфере обороны может зависеть от её готовности к переговорам с Россией. Он заявил, что президент Дональд Трамп определит "наиболее действенные стимулы или санкции с обеих сторон для достижения устойчивого мира".

"[Военная] помощь в области безопасности – мы продолжаем предоставлять то, что было выделено. Думаю, будет справедливо сказать, что такие вещи, как будущее финансирование – в меньшем или большем объёме – также могут стать частью переговоров", – сказал Хегсет на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Что бы ни определил президент как наиболее действенный стимул или санкцию с обеих сторон для достижения устойчивого мира, понимая, конечно, мотивы Владимира Путина в отношении Украины, которые существуют уже долгое время", – добавил он.

Хегсет также заявил, что не будет участвовать в переговорах между Россией и Украиной, дав понять, что займёт менее активную позицию в вопросах безопасности Украины по сравнению со своим предшественником, бывшим министром обороны Ллойдом Остином.

Он повторил свое вчерашнее заявление о том, что границы Украины не будут восстановлены до состояния 2014 года.

"И это не уступка Путину - это принятие реализма", - сказал руководитель Пентагона.

По словам Хегсета, по итогам переговоров ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не получат всего, чего они хотели изначально.

Также он подчеркнул, что его вчерашнее утверждение о нереалистичности членства Украины в НАТО отражает позицию Дональда Трампа.

Сегодня Хегсет также говорил, что стремление президент США к миру не является предательством Украины.

"Нет никакого предательства; есть признание того, что весь мир и США заинтересованы в мире, в мире, достигнутом путем переговоров", - сказал он.