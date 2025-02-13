Президент США Дональд Трамп заявил, что вчера провел "отличные" переговоры с Россией и Украиной. По его словам, теперь появилась "хорошая возможность завершить эту ужасную, очень кровавую войну".

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

В то же время, Bloomberg пишет, что администрация Трампа "просто уведомила Зеленского, как о свершившемся факте" касательно переговоров по заверешению войны.

"Еще до того, как президент Владимир Зеленский завтра прибудет на Мюнхенскую конференцию, чтобы снова изложить свои доводы перед США о необходимости защиты независимости Украины, судьба его страны, похоже, уже решена. Его худший страх - что условия мирного соглашения решаются без его участия - начал становиться реальностью", - пишет издание.

Переговоры США и РФ будут вестись "через головы украинцев и европейцев", им "придется смириться с результатом".

Об этом заявил Bild профессор международной политики в Университете федеральных вооруженных сил в Мюнхене Карло Масала, называя это "апокалиптическим сценарием".

"Мы остались ни с чем. Так же, как у нас не было стратегии на эту войну в течение трех лет, у нас теперь нет стратегии на период после нее. Это горько. Это огромный провал", - заявил эксперт.

Комментируя заявления Хегсета про границы 2014 года, Масала заявляет, что Трамп может вынудить Путина вернуть часть территорий Украине, чтобы представить это как его успех. Но Путин "будет хлопать в ладоши" из-за намерения американцев оставить вопрос Украины всецело за Европой.

"Путин выиграл эту войну. Ему удалось заставить американцев выйти из этого конфликта. Это лучшее, что могло с ним случиться. Европейские силы безопасности не остановят его от нового нападения на остальную Украину через несколько лет", - говорит Масала.

По его мнению, "Трамп следует своей собственной линии - независимо от того, является ли она лучшей линией для Украины или для европейской безопасности".

Напомним, на Западе многие крайне негативно оценили вчерашний звонок Трампа Путину.

В то же время, главы МИД ряда стран Европы и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержали начало переговоров по войне в Украине.