Информационная атака со стороны западной "партии войны" на Дональда Трампа из-за его намерения начать немедленные переговоры о скорейшем завершении войны в Украине понятна.

У нее два адресата.



Первый – сам Трамп, которого в ходе этой кампании рисуют слабаком и новым Чемберленом, поддавшимся Владимиру Путину и уже проигравшим, сдавшим ему Украину. Очевидно, в этом случае "партия войны" пытается играть на самолюбии президента США, чтобы он в итоге свергнул переговоры с Москвой и занял жесткую позицию в отношении РФ.

Второй адреса – Владимир Зеленский, которого таким образом подталкивают к тому, чтобы он отказал Трампу в предложенном формате сделки, которая, предположительно, может заключаться в остановке войны по линии фронта, отказе от приема Украины в НАТО, но при этом в продолжении западной поддержки в виде поставок оружия со стороны США и после завершения боевых действий в обмен на доступ к полезным ископаемым Украины. Как мы уже писали, украинские власти не хотят заканчивать войну на таких условиях, которые почти полностью противоречат их недавним призывам. Однако под напором Трампа Зеленский может дрогнуть и принять предложенные Вашингтоном условия. Чтобы этого не произошло и чтобы подтолкнуть Зеленского на отказ от сделки, и запускают тему подготовки Трампом нового "мюнхенского сговора" и "капитуляции" Украины. Глава европейской дипломатии Кая Каллас уже говорит, что Европа поддержит Украину, если та откажется от предложенного мирного соглашения. А британские СМИ прямо советуют Киеву продолжать войну, даже если Трамп откажется давать американскую помощь, в расчете на то, что запаса прочности хватит еще на полгода.



Подействует ли это на Трампа, неизвестно. Пока не очень похоже, что он готов по своей инициативе остановить уже запущенный процесс переговоров – разве что не найдет понимания с Путиным и войдет с ним в клинч.



А вот что касается Зеленского, то "партия войны" толкает его на крайне рискованный шаг. Отказ Трампу будет означать большой риск прекращения всякой американской помощи, причем и война закончена не будет. Если запаса прочности хвати тдаже на полгода, то что дальше? Стратегически Украина в военном отношении оказывается в проигрышной ситуации. И в результате переговорная позиция Киева (а, следовательно, и условия завершения войны) окажется существенно хуже, чем сейчас.

Также стоит отметить парадокс: главными противниками скорейшего завершения войны выступают европейские политики. Хотя как раз они должны в первую очередь быть заинтересованы в быстром прекращении боевых действий по описанной выше схеме (остановка войны по линии фронта при продолжении поддержки оружием и сохранении ВСУ как мощной боевой силы).

Можно найти аргументы, почему определенным силам в США выгодно продолжение войны: увеличение заказов для ВПК, усиление зависимости ЕС от Вашингтона, включая увеличение закупок европейцами американских нефти, газа, оружия и других товаров, предотвращение улучшения отношений Европы с Россией и Китаем, снижение конкурентоспособности европейских конкурентов и т.д. Но зачем продолжение войны европейцам, аргументы найти трудно.

Война идет под боком ЕС, постоянно угрожая перекинуться на Западную Европу, что уже учитывается в инвестиционных решениях. Война привела к большим потерям для европейской экономики из-за прекращения закупок дешевых российских энергоносителей, побуждает увеличивать европейцев военные бюджеты при и без того трудном финансовом положении стран еврозоны. В целом война приводит к огромному количеству рисков для европейцев, резко усугубляя все имеющиеся проблемы и мешая концентрироваться на приоритетных направлениях, в первую очередь – повышении конкурентоспособности европейской экономики.

Тогда в чем причина неприятия европейскими политиками идеи скорейшего завершения войны?

Если почитать статьи в западных изданиях, то можно понять, что причина в четко озвученных намерениях Трампа переложить основное бремя расходов по поддержке Киева на европейцев, а свое участие как в украинских делах, так и в целом в европейской безопасности резко уменьшить. Именно это и вызвало настоящую панику в Европе, так как на военные расходы и прочее придется тратить огромные деньги: по оценкам СМИ, до трех триллионов евро, которые можно найти, только начав резать социальные расходы.

Однако если США именно таким образом ставят вопрос, то тогда европейцы тем более должны быть заинтересованы в том, чтобы война в Украине как можно скорее закончилась. Потому что при продолжении войны суммы помощи Украине увеличатся - при всё возрастающем давлении военного фактора на европейскую экономику. И наоборот – при скорейшем завершении войны как минимум расходы на поддержку Украины станут меньше. Также завершение войны откроет дорогу к восстановлению торговых связей с РФ, что может позитивно сказаться на европейской экономике. Более того, нормализация отношений с Москвой снизит и риски новой войны на континенте, а следовательно – необходимость резкого роста европейских военных расходов за счет уменьшения "социалки".

Но пока европейские лидеры продолжают находиться в рамках логики "партии войны", пытаясь затормозить мирный процесс. Если этого им не удастся и переговоры о завершении войны в Украине не сорвутся и окажутся результативными, то политика и стратегический курс ЕС в целом могут кардинально поменяться.