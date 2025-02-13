Зеленский и Туск по телефону решили, что переговоры с РФ невозможны без общей позиции Украины, Европы и США
Переговоры с Владимиром Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США.
Об этом заявил Владимир Зеленский во время телефонного разговора с польским премьер-министром Дональдом Туском.
По словам украинского президента, Туск с ним согласился.
Тем временем, как мы сообщали, Дональд Трамп уже начал переговоры с Россией без участия Европы. Вчера он провел довольно долгий разговор с Путиным. Оба президента согласились с необходимостью остановить конфликт в Украине. Глава Белого дома также договорился с главой Кремля о тесном сотрудничестве, включающем в том числе будущие взаимные визиты в Россию и США.
Мы анализировали, означает ли звонок Трампа Путину и последовавший за ним разговор с Зеленским скорое завершение войны.