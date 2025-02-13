Переговоры с Владимиром Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время телефонного разговора с польским премьер-министром Дональдом Туском.

По словам украинского президента, Туск с ним согласился.

Тем временем, как мы сообщали, Дональд Трамп уже начал переговоры с Россией без участия Европы. Вчера он провел довольно долгий разговор с Путиным. Оба президента согласились с необходимостью остановить конфликт в Украине. Глава Белого дома также договорился с главой Кремля о тесном сотрудничестве, включающем в том числе будущие взаимные визиты в Россию и США.

Мы анализировали, означает ли звонок Трампа Путину и последовавший за ним разговор с Зеленским скорое завершение войны.