Британия и другие европейские страны расходятся по вопросу введения миротворческих сил в Украину в случае достижения соглашения о прекращении огня.

Об этом сообщили дипломаты и официальные лица британской газете The Times.

Так, Лондон, Париж и столицы скандинавских стран поддерживают идею отправки европейской миссии из "десятков тысяч" военных на возможную линию разграничения. В то же время Германия и "некоторые другие страны" выступают против этого.

В частности, прибалтийские государства и Польша обеспокоены, что отток личного состава и вооружений может ослабить приграничные с РФ страны НАТО, оставив их без защиты.

Кроме этого столь масштабное развёртывание североатлантического контингента потребует одобрения нового президента США Дональда Трампа. И, хотя Британия настаивает на том, что Европа может справиться и без поддержки США, министры европейских стран намерены просить Вашингтон обеспечить "воздушное прикрытие" для миссии в Украине. В частности, поставить батареи средств ПВО и предоставлять данные американской разведки.

При этом указывается, что Трамп ранее выступал против любого военного или финансового участия США в подобных мероприятиях, однако в Лондоне надеются его "переубедить".

По словам источника в британской армии, Лондон мог бы направить в Украину от 10 000 до 25 000 военнослужащих, хотя это стало бы для Британии "серьёзной нагрузкой".

Вместе с тем "некоторые считают, что более реалистичным вариантом (обеспечения прекращения огня в Украине - Ред.) является миротворческая миссия ООН, состоящая из военнослужащих таких стран, как Индия, Бангладеш и Китай".

Британский премьер Кир Стармер намерен обсудить вопрос миротворцев с лидерами ЕС и генсеком НАТО на встрече в Брюсселе в понедельник.

"Ключевой проблемой остаётся вопрос о том, согласится ли президент Путин на размещение таких сил в ходе мирных переговоров под эгидой США", – говорится в статье.

"Если Россия не согласится, эта идея мертва, и если США не обеспечат силовой компонент – идея мертва. Никогда не говори никогда, но я не вижу, как этот альбатрос сможет взлететь", – заявил газете высокопоставленный военный источник.

Он также считает, что глава РФ скорее согласится на миссию ООН, чем на развёртывание в Украине европейского контингента войск.

Напомним, в Евросоюзе растёт недовольство идеей отправки миротворцев в Украину.

Ранее в газете Financial Times писали, что затребованная Зеленским численность западного контингента в 200 тысяч миротворцев абсолютно нереалистична.