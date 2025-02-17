В Белом доме предлагают отправить в Украину миротворцев не только из стран Европы, но и из других частей света, в частности, Бразилии и Китая.

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники.

По их данным, вице-президент Джей Ди Вэнс сказал европейцам, что исключительно европейские силы будут менее эффективны в сдерживании России от нападения.

А Reuters пишет, что США спросили европейцев, какие третьи страны могли бы участвовать в соглашении о гарантиях безопасности для Украины и сколько нужно военных.

Между тем глава польского Бюро национальной безопасности Дариуш Луковский считает, что Европе не хватит миротворцев для отправки в Украину.

"Если речь идет о контингенте в 100 тысяч человек, то это сила, превышающая даже корпус. В Европе сегодня нет таких войск, готовых к отправке", — сказал Луковский в эфире Radio Zet.

Он отметил, что речь идет "не о миссии на месяц или год, а о долгосрочной операции, которая продлится как минимум десятилетие", а то и дольше.

Луковский заявил, что сейчас Польша не должна отправлять войска в Украину, но в будущем этого "нельзя исключать".

В Кремле заявили, что пока никаких предметных разговоров о размещении миротворцев в Украине не было.

Напомним, сами США своих военных отправлять не хотят. При этом, по данным NBC News, какие-то американские силы могут быть отправлены в Украину для охраны месторождений, которые будут переданы американцам в рамках мирной сделки.

Ранее премьер Британии Кир Стармер заявил, что готов разместить британские войска в Украине для обеспечения гарантий безопасности. При этом он считает, что "только США могут удержать Путина от повторного нападения".