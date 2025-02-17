Отказ президента Украины Владимира Зеленского подписать предложенный американцами договор о полезных ископаемых является "близоруким".

Так считают американские власти, передает телеканал NBC News.

Соглашение предусматривает введение американских военных для охраны месторождений. И Россия с этим согласна, заявили телеканалу чиновники США.

Один из чиновников добавил, что договор обеспечит "прочное партнерство" между двумя странами.

"Обязательные экономические связи с Соединенными Штатами станут лучшей гарантией против будущей агрессии и неотъемлемой частью прочного мира. США признают это, россияне признают это, и украинцы должны это признать", - сказал чиновник.

Американские чиновники также заявили телеканалу о готовности США разместить войска в Украине для охраны полезных ископаемых - но только после того, как будет достигнута договоренность с Россией о прекращении войны.

Отметим, ранее вице-президент Вэнс и глава Пентагона Хегсет заявляли, что США не будут отправлять войска в Украину. Об отсутствии гарантий безопасности как о главной причине отказа в подписании соглашения по полезным ископаемым заявляла и украинская сторона.

Поэтому, не исключено, что речь идет не об отправке американской армии в Украину, а о размещении неких ЧВК для охраны месторождений. Такая практика широко распространена в африканских странах.

По данным NBC News, в предложенном Украине договоре шла речь в контроле США над половиной украинских редкоземельных ископаемых.

Напомним, представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз заявил, что администрация Трампа "устала от отправки дополнительной помощи США Украине", а сделка по минералам позволит американским налогоплательщикам "возместить" деньги, предоставленные Киеву, одновременно развивая экономику Украины.

Как писали западные СМИ, Трамп хотел, чтобы Зеленский сразу подписал соглашение о передаче США около 50% прав на украинские природные ресурсы.

В то же время украинцы были шокированы предложенным Трампом соглашением по полезным ископаемым.