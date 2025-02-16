В окружении президента США Дональда Трампа украинского лидера Владимира Зеленского упрекнули в "недальновидности" после его отказа подписать план по американскому участию в разработке полезных ископаемых, предложенный Вашингтоном.

Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Так, представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз заявил, что "президент Зеленский недальновидно относится к прекрасной возможности, которую администрация Трампа предоставила Украине".

По его словам, администрация Трампа "устала от отправки дополнительной помощи США Украине", а сделка по минералам позволит американским налогоплательщикам "возместить" деньги, предоставленные Киеву, одновременно развивая экономику Украины.

Напомним, Зеленский заявил, что отказался подписывать этот документ, потому что там не были отражены гарантии безопасности для Украины.

"Я не дал министрам подписывать соответствующее соглашение, потому что оно не готово, не готово защитить нас и наши интересы", – прокомментировал президент.

Ранее мы рассматривали варианты действий Зеленского в рамках переговоров США и РФ, инициированных Трампом.

"Страна" также поясняла, что означает "мюнхенская речь" Зеленского, где ряд заявлений открыто противоречил позиции Белого дома.