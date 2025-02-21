В заявлении стран G7 ("Большой семерки") к третьей годовщине войны США удалили все формулировки, которые можно было бы интерпретировать как проукраинские, чтобы не сорвать мирные переговоры.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

"Американская сторона просмотрела этот первый проект на этой неделе и удалила все ссылки, которые можно было бы интерпретировать как проукраинские, сказал чиновник. Результатом, добавил чиновник, стал нейтральный проект заявления, в котором не упоминалась Россия как агрессор в конфликте, а Украина как жертва вторжения" - говорится в статье.

По данным издания, заявление с осуждением РФ написала Канада, которая в настоящее время председательствует в группе.

Однако американцы решили сделать его более нейтральным и коротким ввиду своих переговоров с РФ. Работа над документом продолжается, в нем говорится о "разрушительной войне, которая началась с вторжения России в Украину", но не используются слова "российская агрессия" или "агрессоры".

Также там говорится о том, что надежные гарантии безопасности и интеграция Украины в Европейский Союз "будут иметь решающее значение для обеспечения прочного мира, который предотвратит будущую агрессию".

Ранее The Financial Times сообщала, что США выступили против того, чтобы Россию называли "агрессором" в заявлении G7.

Напомним, президент США Дональд Трамп предлагал вернуть Россию в "Большую семёрку".