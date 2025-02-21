У президента Украины Владимира Зеленского мало сторонников в ближайшем окружении президента Дональда Трампа, "если таковые вообще имеются". Ухудшение отношений между двумя лидерами грозит подорвать позиции Киева в мирных переговорах с Россией.

Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники в окружении Трампа.

Зеленскому лучше "немедленно" уехать из Украины, заявил газете источник.

"Лучший вариант для (Зеленского - Ред.) и всего мира - это если он немедленно уедет во Францию", - сказал собеседник.

По словам другого источника издания в Белом доме, разговоры о выборах и замене руководства Украины начали подниматься в окружении Трампа пару месяцев назад. "

Антизеленские настроения широко распространены в Западном крыле (то есть офисе Трампа - Ред.)", - говорит собеседник.

Еще один представитель Белого дома заявил The Post, что "как и Папа Римский, я не поклонник того, кто запрещает церкви", имея в виду августовский закон, который позволяет закрыть УПЦ.

При этом источники говорят, что пока у Трампа нет очевидного претендента, которого США предпочли бы, если бы в Украине состоялись выборы.

Поворотным моментом для Трампа стал отказ Киева подписать сделку по редким минералам. Там расценивают это как обман, поскольку Зеленский ранее "согласился" на это.

"Помощники Трампа говорят, что президент считает, что Зеленский в принципе согласился в сентябре во время встречи в Башне Трампа предоставить США 500 миллиардов долларов редкоземельных элементов в качестве компенсации за 183 миллиарда долларов одобренной Конгрессом помощи", - говорится в статье.

Также госсекретарь США Марк Рубио дал понять, что основная претензия команды Трампа к Зеленскому - это отказ от американского предложения по месторождениям.

Американцы считали, что эта сделка будет гарантиями безопасности для Украины, так как США вместе с ресурсами получат "личную заинтересованность в безопасности Украины".

"Я был лично очень расстроен, потому что у нас был разговор с президентом Зеленским, мы обсуждали этот вопрос о правах на полезные ископаемые, и мы объяснили им, смотрите, мы хотим быть в совместном предприятии с вами - не потому что мы пытаемся украсть у вашей страны, а потому что мы думаем, что это на самом деле гарантия безопасности. Если мы ваш партнер в важном экономическом начинании, мы можем получить обратно часть денег, которые дали налогоплательщики - около 200 миллиардов долларов. И это также - теперь у нас есть личная заинтересованность в безопасности Украины", - рассказал Рубио в интервью, которое публикует Госдеп.

По его словам, Зеленский согласился, но сказал, что ее "нужно провести через законодательный процесс".

"Я прочитал два дня спустя, что Зеленский там говорит: я отклонил сделку; я сказал им, что ни в коем случае мы этого не сделаем. Ну, это не то, что произошло на той встрече. Итак, вас кто-то начинает расстраивать - мы пытаемся помочь этим ребятам", - говорит Рубио.

Также госсекретарь назвал "очень, очень контрпродуктивными" слова Зеленского, что Трамп "живет в мире дезинформации". По его словам, Трамп - "не тот человек, который будет сидеть и терпеть это", и "он послал сигнал, что не собирается позволять себя обманывать".

Рубио также заявил, что Зеленским был "разочарован" еще Джо Байден, потому что президент Украины, по мнению американцев, "ругает" их, вместо того чтобы "поблагодарить" за помощь.

Напомним, СМИ писали, что администрация Трампа уже предоставила Украине улучшенный вариант соглашения о полезных ископаемых, после того как Киев отказался подписывать первый.

А после встречи с посланником Трампа Китом Келлогом Зеленский объявил, что готов к соглашению с США по месторождения.