Публичной атаке президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского предшествовало нарастающее ощущение разочарования действиями президента Украины в Белом доме.

Об этом пишет сайт телеканала CNN.

Издание сообщает, что в последнее время помощники Трампа внимательно и с нарастающим волнением следили за публичными заявлениями Зеленского, в частности, за его критикой того, что США исключили Украину из переговоров с российскими чиновниками в Саудовской Аравии.

По словам источников, разочарование в окружении Трампа росло до среды и достигло апогея после того, как Зеленский заявил журналистам в своем офисе в Киеве, что Трамп стал жертвой дезинформации.

Президент США сказал помощникам, которые находились с ним во Флориде, что он хочет ответить напрямую. Это и привело к его публикации в Truth Social, сообщил чиновник, путешествовавший с Трампом. Президент разместил сообщение по дороге в свой гольф-клуб в Майами.

"Существует сильное и обоснованное ощущение, что эта жестокая война должна прекратиться и что этот путь усложняется из-за публичных заявлений Зеленского", – сказал CNN один из представителей Белого дома.

Ранее мы приводили полный текст публикации Трампа в Truth Social.

Вчера вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Зеленского, что тот пожалеет о том, что "облил грязью" Трампа, и осудил "ужасную" реакцию президента Украины на мирные переговоры.