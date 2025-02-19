Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупреждает Владимира Зеленского, что он пожалеет о том, что "облил грязью" главу Белого дома Дональда Трампа, и осуждает "ужасную" реакцию президента Украины на мирные переговоры.

Об этом пишет газета Daily Mail.

В интервью изданию Джей Ди Вэнс "предостерег украинского президента от нападок на президента Дональда Трампа", заявив, что "очернение" его на публике приведет лишь к обратному эффекту.

"Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, очерняя его в СМИ, – все, кто знают президента, скажут вам, что это отвратительный способ обращения с этой администрацией", – сказал Вэнс.

Вэнс заявил, что Зеленскому давали "плохие советы" о том, как вести себя с новой администрацией.

"Мы, конечно, любим украинский народ. Мы восхищаемся храбростью солдат, но мы, конечно, считаем, что эта война должна быстро закончиться. Это политика президента Соединенных Штатов. Она не основана на российской дезинформации. Она основана на том факте, что Дональд Трамп, я думаю, много знает о геополитике и имеет очень твердую точку зрения, и имеет твердую точку зрения уже очень долгое время", – добавил он.

В свою очередь и советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского.

Напомним, ранее сам Трамп жестко раскритиковал Зеленского, назвав его "диктатором" и "имевшим скромный успех комиком".

В ответ глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что "никто не сможет заставить Украину сдаться".